La final de Got Talent, esta noche en manos del espectador

Después de 5.000 aspirantes, 275 artistas seleccionados, 153 síes del jurado y 42 semifinalistas, hoy llega a Telecinco la gran final de Got Talent España. Será a partir de las diez de esta noche. Sobre el escenario habrá baile, humor, música y como no, magia. Catorce aspirantes lucharán por conseguir el triunfo, que no estará en manos ni de Risto, ni de Edurne, ni de Eva, ni de Jorge Javier. La decisión ahora la tiene el telespectador.