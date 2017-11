Se hace el silencio en el clan Pantoja ante la demanda a Dulce

CHANCE

Se ha hecho el silencio en el clan Pantoja. Ante las últimas informaciones sobre la posible demanda que Isabel Pantoja habría interpuesto a Dulce por haber desvelado detalles íntimos de la familia. Unas declaraciones de la niñera en un programa de televisión que por supuesto no han gustado nada a la tonadillera. Ante la posibilidad de dicha demanda tenemos en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press la reacción de la menor de los Pantoja, Isa, que está muy apegada a Dulce parece que no quiere contestar ante la posibilidad de que su madre haya comenzado una batalla legal contra su adorada niñera Por otro lado, Kiko Rivera quien desde hace tiempo ha cortado todo tipo de contacto con Dulce debido a sus declaraciones en televisión, no quiere confirmar si es cierto que su madre estaría dispuesta a rendirle cuentas a la niñera de Cantora.

Y la protagonista de la trama, Dulce se mantiene ajena a las informaciones y parece que después de sus sonadas declaraciones no habría recibido la demanda de la tonadillera.

Al parecer Isabel Pantoja pediría una cuantiosa indemnización por intromisión al honor y vulneración de su intimidad.