Una campaña publicitaria internacional trata de conseguir que el Banksy participe en 'Las Meninas de Canido' de Ferrol

Estrella Galicia publicó anuncios en periódicos extranjeros y vallas invitando al anónimo pintor a la propuesta

El certamen cultural y artístico de 'Las Meninas de Canido', que se celebra en los meses de septiembre en este barrio de Ferrol (A Coruña), ha iniciado una campaña de publicidad a nivel internacional en la que se invita al artista Bansky a participar, en un evento en el que numerosos artistas plasman en espacios públicos su particular versión del popular cuadro de Velázquez.

Para tratar de tramitir esta invitación a Banksy, la empresa Estrella Galicia, "como parte de su apoyo constante a iniciativas artísticas y culturales, la familia de cervezas 1906", está promoviendo la publicación de diferentes piezas en vallas exteriores en Reino Unido y está publicando mensajes dirigidos a Banksy en diarios nacionales europeos como The Times, The Daily Telegraph, La Repubblica, Le Parisien o The Guardian.