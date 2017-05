La inversión publicitaria crecerá un 3,8% este año, según las previsiones de directivos de medios de comunicación

La inversión publicitaria en medios podría crecer este año 2017 un 3,8% si se cumplen las previsiones del mes de mayo del panel Zenith Vigía, compuesto por directivos de medios de comunicación que operan en España, una previsión que es cinco décimas inferior que la que se obtenía en marzo.

Asimismo, la investigación muestra que las Redes Sociales podrían captar 65,4 millones de euros en 2017, algo más del 8% mejor que la cifra estimada como cierre para el año pasado; mientras que la previsión para la inversión en Vídeo on Line es de 71,8 millones de euros, casi un 6% mejor que la cifra estimada para 2016; y el vídeo 'in stream' (pre, middle y post roll) obtiene el 63,2% de la inversión mientras al vídeo 'in banner' le corresponde el restante 36,8%.