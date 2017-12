Los cinco libros que todo estudiante debería leer según los profesores de Harvard

‘Anna Karenina’ , de León Tolstói , es un clásico que quizá no todo el mundo se haya leído. Claudia Goldin , historiadora económica, ha recomendado la obra alegando que es la mejor novela que conoce sobre cómo las mujeres son ignoradas, oprimidas y cuentan con pocos recursos legales . “Las mujeres son las cuidadoras, las empáticas. Ellas mantienen unida a la sociedad y proporcionan la salvación incluso cuando los sacerdotes se atribuyen el mérito.”, dice la profesora.

Otros libros menos conocidos y también recomendados por profesores como Steven Pinker son ‘Los Internacionalistas’ ('The Internacionalists') , de Oona Hathaway y Scott Shapiro . El libro explica un fenómeno que probablemente ni siquiera sabías que existía - el declive de la guerra y la conquista interestatal - con un evento histórico que probablemente crees que es ridículo: el Pacto de Paz Kellogg-Briand de Paris en 1928, que declaró la guerra ilegal.

‘La Teoría de los Sentimientos Morales’ ('The Theory of Moral Sentiments') de Adam Smith es el libro elegido por Eric Maskin , economista y premio Nobel en 2007 que alega que “todo estudiante de economía conoce ‘La Riqueza de las Naciones’ , pero este libro anterior ofrece una visión más enriquecida y matizada de la naturaleza humana que su famoso sucesor.”

Por su parte, EJ Corey , químico orgánico y ganador del Premio Nobel en 1990, recomienda 'Robot-Proof: Educación Superior en la Época de la Inteligencia Artificial' (‘Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence’) de Joseph Aoun que apela a las universidades a que cumplan con los desafíos de enseñanza que plantea la inteligencia artificial que se está desarrollando en nuestra época.