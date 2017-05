Lluís Homar relata el "infierno" de trabajar con Almodóvar: "Me tenía que dopar para quitarme la ansiedad"

Si bien en la primera cinta el actor reconoce que tuvo "una actuación bien valorada" e incluso Almodóvar le defendió públicamente para optar al Goya a mejor actor secundario, todo cambió con su segunda colaboración. "Con Almodóvar aprendí muchas cosas. Del cine y de lo que lo rodea, con él entras en otra dimensión. Él estaba fascinado conmigo y yo con él, (la promoción de 'La mala educación) fue apoteósica, viví en la gloria durante unos días. Si me hubieran llegado a decir cómo acabaría todo, no me lo creería", relata Homar en sus memorias.

El intérprete daba vida a un personaje ciego y, a pesar de un duro ensayo previo de cuatro meses, reconoce que el aire que le dio a su papel no le gustó a Almodóvar. "Cuando ensayábamos ya había algo que no iba bien. 'Me suena teatral', me decía cuando pasaba texto. Yo me sentía cohibido, paralizado, sin saber por dónde tirar. Todo era no. 'Vamos a trabajar los tonos', decía, y yo sentía una inseguridad abismal. Y cualquier propuesta mía recibía, generalmente, una respuesta: no", apunta Homar.