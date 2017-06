El libro de memorias del exatleta olímpico indigna a Kris Jenner, sus hijas y sus hijastras

Enfado general de las Kardashian con Caitlyn Jenner a cuenta de sus memorias. Y cuando decimos el clan entero, nos referimos también a Kendall y Kris Jenner. En los últimos días se ha hablado mucho de las declaraciones de Kim Kardashian en el show de Andy Cohen.

En el episodio 13 de Keeping Up With Kardashian, la californiana Kendall, de 21 años se muestra especialmente herida por lo relatado por su progenitor en su autobiografía, The Secrests of My Life.