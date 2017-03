'La mujer del animal', una historia "cruda" y de violencia sobre una mujer atrapada con una bestia

El director colombiano Víctor Gaviria trae al Festival de Málaga una historia sobre la violencia de género

El director de cine Víctor Gaviria trae desde Colombia a la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español 'La mujer del animal', película a concurso y que narra la historia "cruda" y de violencia y maltrato de Amparo, una mujer esclava de su pareja, El Animal.

Así ha definido este martes la cinta la actriz protagonista Natalia Polo, quien junto con Tito Alexander Gómez --El Animal en la ficción--, ha presentado el largometraje del realizador colombiano. La cinta está rodada en barrios humildes de Medellín (Colombia) e inspirada por la historia de Margarita Gómez, quien de verdad sufrió el maltrato del que fuera su pareja, El Animal, durante los años 70 y 80.

Amparo (Natalia Polo) huye por miedo a su padre del internado de monjas donde la acogían. Llega a un barrio marginado de Medellín a vivir con su hermana. Cuando su cuñado la introduce en la familia, el primo Libardo, El Animal (Tito Alexander Gómez), se enamora de ella y la rapta en un rito matrimonial. Amparo sufrirá una vida de desprecio continuo, malos tratos, palizas y violaciones por parte de El Animal, de la que le será imposible escapar.

"Es una historia cruda, fuerte y uno sale con ganas de vomitar al ver la película", ha confesado la actriz. "No es fácil coger su historia y desnudarse al mundo. Narrarla fue fuerte y difícil, porque fue una mujer que vivió bajo la esclavitud de un hombre que la privó de su libertad, tanto de pensamiento como de expresión", ha explicado Polo. Por su parte, Tito Alexander Gómez ha detallado que mucha gente "se sale del cine porque no la soporta". "Mi hermana fue a verla y me dijo 'te compro seis boletas pero no vuelvo a ver 'La mujer del animal'", ha añadido.

Asimismo, el actor ha dicho que la película es "un llamado a reaccionar" a los hombres para que vean a El Animal y "no nos reflejemos en él", y también para que las mujeres "los distingan, se cuiden de ellos y los enfrenten". "Que no nos hagamos los de la vista gorda, que podamos denunciar y ayudar", ha reclamado.

También ha señalado que El Animal inspira miedo: "El hombre manipula al barrio y a la gente, hasta su propia madre es cómplice. La única que sobrevive a eso es Amparo, porque ella nunca se contamina de eso. Pelea por sus hijos. Ella sobrevive al mal", ha señalado. Polo ha indicado que la protagonista "se demora en reaccionar" y que no entiende muchas cosas que le pasaron. "Yo desde un principio hubiera querido hacerle algo", ha apuntado.

Para la actriz, Amparo enfrentó a El Animal con "la manera maravillosa de aferrarse a vivir". "Donde ella hubiese reaccionado con violencia, la película no hubiera tenido sentido. La mejor decisión que tomó fue aferrarse a la vida y darle una respuesta mejor", ha añadido.

Gómez ha detallado "lo difícil" de interpretar a un personaje tan violento y brutal como El Animal. Es su primera película tanto para él como para Natalia Polo. "Nunca leí el guion, llegaba al set y el director me decía 'haz esto, esto y esto'. Cuando iba subiendo y subiendo... realmente no sabía lo que estaba creando en el momento, pero también comprendía que era un trabajo serio, que había que ponerle mucho corazón y fuerza", ha detallado el actor.

También ha reconocido que estaba "muy poseído" por el personaje: "Sales de una escena de El Animal contagiado de esa fuerza y maldad que lleva el hombre".

Gómez ha dicho que para el director, que no ha podido acudir al Festival, la película ha sido "muy difícil" porque "se la juega". "Fue una investigación muy dura que realizó, porque El Animal existió y existe en nuestra sociedad. Puede ser tu vecino y ni siquiera te has dado cuenta", ha indicado. "Decidió hacerla porque se encontró con la historia de esta mujer (Margarita), y a medida que iba investigando se dio cuenta de que muchas mujeres vivían lo mismo", ha añadido.

Polo ha explicado que Gaviria se "obsesionó" con la historia. Cuando investigaba la misma, "empezó a ver la oportunidad de hacer un cine que tuviera conciencia y sensibilizara a las personas", ha señalado.

La actriz ha definido a la protagonista de esta historia, Margarita, la mujer que sufrió en la realidad los malos tratos de El Animal, como "una heroína para todas las mujeres"; mientras que Tito Alexander Gómez ha dicho que se ha convertido "en una persona a admirar". "Después de lo que pasó, ya no teme a nada. Ella no deja que nadie jamás vuelva a sobrepasarse con ella, ni siquiera con palabras", ha apostillado.