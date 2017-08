El mundo del cine despide a Terele Pávez

Familiares, amigos y compañeros de profesión han despedido este sábado a la actriz Terele Pávez en el tanatorio de San Isidro en Madrid. La prolífica actriz de reparto, nacida en 1939 en Bilbao, pero "madrileña de corazón", falleció ayer en el Hospital de La Paz a causa de un derrame cerebral.

Sus compañeras de profesión Carmen Machi y Concha Velasco han destacado de ella su valor como persona, más allá de su ya conocido talento como actriz. "Era una actriz descomunal y un ser humano a la altura de la actriz que era, no; superior", ha dicho Machi, con quien ha coincidido Concha Velasco al señalar que "nadie ha sabido de la grandeza de alma de esta mujer".

"A mí me ha llenado de amor para diez vidas por lo menos, o sea que no me va a faltar", ha expresado su hijo.