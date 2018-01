El musical 'Anastasia' llega a España y podrá verse en Madrid este 2018, primera ciudad europea en acoger su estreno

Stage Enterntainment ha anunciado el estreno del musical 'Anastasia' para la temporada 2017/2018 en el teatro Coliseum de Madrid, que será la primera ciudad europea en acoger su estreno, según ha informado la productora.

'Anastasia' tiene como objetivo transportar al público desde el "crepúsculo del Imperio ruso" hasta la "euforia de París en los años veinte", a través de una joven que se propone descubrir su misterioso pasado para encontrar un hogar, el amor y su familia. Esta producción incluye también dos de las míticas canciones del filme, 'Journey to the Past' y 'Once Upon a December'.