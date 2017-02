La pintura, estrella de una edición de ARCO con más ventas y en busca de la pieza más cara

La pintura se ha erigido en ARCO '17 como la gran triunfadora frente al resto de propuestas artísticas, en una edición que está mejorando cifras del año anterior y continúa en la búsqueda de la pieza más cara, 'título' que hasta este segundo día recae en la escultura 'The Red Base' de Alexander Calder por 2,5 millones de euros, en la galería Mayoral.

Si esta edición ha sido presentada como la de "la recuperación", es algo que también se ha notado en los precios de las obras, elevando el rango económico de las piezas en un guiño que podría estar dirigido a lo que se conoce como "el coleccionista medio", según han confirmado varios galeristas consultados por Europa Press. Así, la presencia de obras que oscilan entre los 150.000 y los 300.000 euros son una constante en algunos de los 'stands' más importantes de la feria.

No obstante, la mirada sigue puesta en encontrar esa pieza que marque un 'tope' a los precios, que ha ido subiendo según pasaban los días de la feria. Si antes de abrir puertas los focos apuntaban al Dalí 'El triunfo de Nautilo' de la galería Leandro Navarro, rápidamente con la inauguración llegó un nuevo 'record' de precios: 1,5 millones de euros por la escultura de Juan Muñoz 'Three men laughing at one', en Elvira González.

Poco duró esa cifra cuando se conoció el precio del cuadro 'Constructif avec quatre figures', de Joaquín Torres García, por 1,8 millones euros, en la galería Guillermo de Osma, que finalmente se ha visto superado por la escultura 'The Red Base' de Alexander Calder, en la galería Mayoral: 2,5 millones de euros --cifra que repite el récord del año anterior, 'Mujer en la bañera' de Antonio López y expuesto por la galería Marlborough--.

En cualquier caso, este 'tope' de precios podría variar según van pasando los días, pues se va conociendo poco a poco la lista definitiva. A pesar de que varios galeristas han constatado esa mejoría de ventas, en el caso tanto del Calder como el Dalí, a última hora de la tarde de este jueves 23 de febrero, todavía no habían encontrado comprado, tal y como han facilitado a Europa Press los galeristas.

"Las ventas son mejores comparativamente respecto al año anterior, ayer por ejemplo se vivió un día frenético en el primer día para profesionales, algo no muy habitual. Era como un día de puertas abiertas pero con clientes VIP", ha señalado a Europa Press Belén Herrera, directora de la Galería Marlborough y uno de los ejemplos de este 'renacer' de la pintura en ARCO. A pesar de no facilitar cifras, entre sus ventas de pintura se incluyen un Genovés, su único cuadro de Luis Gordillo 'Dos insolentes', o 'Malas hierbas' de Abraham Lacalle.

En la galería Guillermo de Osma, otro de los referentes pictóricos este año, también se hablaba ya en el cierre del primer día de más de seis ventas --sin especificar si una de ellas era la de Torres-García--, cantidad destacada teniendo en cuenta que entre sus obras se incluye otra pintura del artista uruguayo, 'Formas (naturaleza muerta'), o 'Rima III' de Pablo Palazuelo, entre otras.

En Leandro Navarro ocurre prácticamente igual: con el citado Dalí aún por vender, exhibe músculo con 'Nu asis' de Pablo Picasso, 'Forma y flecha negra' de Antoni Tàpies o 'Mujeres' de Juan Barjola, por poner algunos ejemplos. El galerista Íñigo Navarro también ha reconocido que "ayer ya fue un día más interesante y más fuerte que en anteriores ediciones", tras confirmar que han cerrado varias ventas.

Otra de las galerías que ha apostado por la pintura claramente ha sido Lelong, uno de los que consiguió una venta más tempranera gracias a su 'The Yosemite Suite Nº 21' de David Hockney, cuadro por el que se ha pagado 20.000 euros. No obstante, no ha sido hasta el momento su mejor venta, puesto que esta galería francesa se ha desprendido de un cuadro de Juan Uslé, 'Naranja', por 75.000 euros, así como de otra obra del artista Barthélémy Toguo por cerca de 50.000 euros.

MÁS ALLÁ DE LA PINTURA

De todas formas, a pesar del citado predominio pictórico, también la fotografía y otras propuestas han asomado la cabeza por esta edición y parece que también con éxito en estos dos primeros días. Es el caso de la galería Juana de Aizpuru, cuya "principal apuesta", tal y como confirmaba la galerista a Europa Press el día previo a la feria, ya ha encontrado un comprador: la fotografía 'Paper Drop (Sheet)' de Wolfgang Tillmans, por 150.000 euros.

No ha sido la única con fortuna: en Helga de Alvear, su propuesta más alejada de la pintura también ha sido bien recibida por el comprador nacional e internacional. Por un lado, han salido las fotografía de Axel Hutte 'Irati' (33.000 euros) y 'Zisterzienserstiff schlierbach II' de Candida Höfer (52.000 euros), así como la escultura 'Brides Dream' de Ana Prada (13.500 euros).

En la galería suiza Art Bärtschi el ritmo de ventas ha sido "muy bueno" a lo largo del primer día, con obras alejadas de la pintura, consiguiendo la venta de la fotografía 'Portrait with a lamb' de Marina Abramovic por 70.000 euros. Otras ventas de este stand han sido obra de Daniel Canogar o Samuel Rosseau, con su esfera 'Soleil Noir'.

'REVIVAL' DEL POP

Más allá de géneros, curiosamente el visitante también tendrá la ocasión de ver en esta edición propuestas que parecen reclamar un 'revival' de figuras icónicas del pop. Así, en la galería Christopher Grimes la obra de Kota Ezawa rescata a The Beatles con una transparencia titulada 'Mondrian meet The Beatles'. En Maruani Mercier, Warhol revive gracias a Gavin Turk y su 'Fright Wig Pale Blue' , mientras que en Lisson, Cory Arcangel propone con 'Clapton/Lakes' recordar un 'unplugged' del mítico músico Eric Clapton reproduciendo la carátula de su CD distorsionada.

Dentro de este rescate del pop, surge la figura del músico Albert Pla, quien se prestará a lo largo de estos días a una performance ideada por Mondongo en el stand argentino de Barro. La realidad virtual también ha llegado a la feria de la mano de Metaphysics, y entre algunas de las piezas más llamativas aún por descubrir destaca el 'pozo sin fondo' ideado por Iván Navarro en la galería brasileña Baró gracias a una luz fluorescente LED y una caja de madera, con su obra 'Post no bills'.