El presidente de la Academia Audiovisual de Galicia llama a aumentar los papeles de mujeres protagonistas

El presidente de la Academia Galega do Audiovisual (AGA), Carlos Ares, ha hecho un llamamiento este sábado a aumentar el número de papeles de mujeres protagonistas en esta industria. "Es de justicia", ha manifestado.

Durante su intervención, en el ecuador de la gala de los XV Premios Mestre Mateo, ha recordado el reciente estudio que se conoció en el que se situaba a cerca del 60 por ciento de los actores y actrices que "no pueden vivir de su profesión" y ha hecho hincapié en la repercusión mayor en el colectivo femenino.

"Es necesario tratar de mejorar esta situación, es necesario trabajar para evitar la precariedad. Y esto no es algo que debamos descargar sólo en las administraciones. Es una situación qeu debemos tratar de revertir entre todos y todas: administración, profesionales y empresas", ha abundado, antes de mostrar la disposición al "diálogo" de la academia y de reclamar que se desarrolle un estatuto del trabajador del arte y de la cultura.

De nuevo sobre la situación de discriminación de las mujeres en el sector audiovisual, ha enfatizado que no quieren tener que celebrar "que haya el mismo número de mujeres directoras que hombres". "Queremos que no sea excepcional tener historias con mujeres protagonistas, que no sea algo que resaltar", ha abundado.

Carlos Ares ha remarcado que la Academia "tiene un firme compromiso con la igualdad, como no puede ser de otra manera".

ESTATUTO DEL TRABAJADOR DEL ARTE

En su intervención, el presidente de la AGA ha aprovechado para reclamar que se desarrolla el estatuto del trabajador y trabajadora del arte y de la cultura, al respecto de lo que ha subrayado la buena disposición de todos los grupos políticos.

"Un estatuto que pondría a profesionales de todos los campos de la cultura a la altura de los países de nuestro entorno", ha destacado el presidente de la Academia.

Carlos Ares ha remarcado que no están pidiendo "privilegios, ni mucho menos". "Sólo pedimos tener derecho a las mismas prestaciones por baja laboral, enfermedad, maternidad, paternidad, desempleo o jubilación que el resto de los trabajadores del país", ha sentenciado.