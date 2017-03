Una publicación recopila el análisis de los restos del Hombre de Neandertal hace 50.000 años encontrados en Murcia

'The People of Palomas. Neandertals from the Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, Southeastern Spain', publicado en la colección Texas A&M Anthropology Series, presenta el análisis científico de los restos del Hombre de Neandertal excavados por el equipo del doctor Michael J. Walker en la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, en Torre Pacheco (Murcia).

La directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Portavocía de Murcia, María Comas y el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, han presentado el volumen junto conWalker Hay que recordar que las diferentes campañas realizadas han sacado a la luz la presencia de al menos diez individuos del Hombre de Neandertal representados por centenares de huesos y dientes. Tres esqueletos, pertenecientes a dos adultos y un joven, fueron hallados casi completos y en conexión anatómica; un hecho excepcional en el panorama mundial. Uno de los adultos está considerado el esqueleto neandertal más completo del litoral mediterráneo europeo y posee la pelvis femenina neandertal más completa del mundo. Se trata del conjunto de restos más relevante de esta época de todo el arco mediterráneo español, que permite gracias a las campañas de excavación que se realizan desde hace más de 20 años, descubrir cómo era la vida en el sureste peninsular hace 50.000 años. Para el Gobierno regional, la gestión, protección y puesta en valor de los yacimientos paleontológicos como parte integrante del patrimonio cultural es "una prioridad", ha dicho Comas, quien considera que Murcia "se va poco a poco convirtiendo en un referente del turismo cultural, en gran parte gracias a la riqueza de nuestro patrimonio, y seguiremos trabajando junto a otras administraciones, instituciones, entidades y empresas para mantenerlo en las mejores condiciones". PRÓXIMA DECLARACIÓN BIC Entre las actuaciones realizadas desde Cultura en otros yacimientos cuaternarios de la Región destacan, por ejemplo, la inclusión de Cueva Negra, otro lugar de gran interés científico cuyo estudio dirige también el profesor Walker, en el Sitio Histórico del Estrecho de la Encarnación de Caravaca. Asimismo, hace un mes se ha publicado en el BORM la incoación del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural del Monte Miral o Cabezo de San Ginés, con la localidad fosilífera de Cueva Victoria como uno de sus elementos integrantes principales. "Ahora es el turno de la Sima de las Palomas", afirma Comas, quien avanza que "el Servicio de Patrimonio Histórico cuenta ya con el texto que servirá para su futura declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Paleontológica, lo que sin duda reconocerá, no solo la importancia del yacimiento a la hora de arrojar luz sobre aspectos relacionados con los neandertales y la evolución humana, sino también la labor de todos los investigadores, alumnos y voluntarios que han participado en las campañas y cuyo trabajo queda reflejado a través de este libro". LA PUBLICACIÓN Las investigaciones en la Sima de las Palomas, lideradas por Walker, han revelado un conjunto extraordinario de restos esqueléticos datados en 50.000 años. El análisis morfológico meticuloso de los restos ha sido realizado por un equipo de expertos internacionales procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, y coordinado por el distinguido antropólogo estadounidense Erik Trinkaus. Un profundo estudio que ahora ve la luz en esta publicación en inglés que se podrá encontrar en la librería Diego Marín de Murcia y, en Internet, a través de la plataforma Amazon. Entre los coautores de algunos capítulos que integran el libro 'The People of Palomas' figuran diferentes colaboradores de la Universidad de Murcia y de la Asociación Murciana para el Estudio de la Paleoantropología y del Cuaternario (Mupantquat), como Miguel Alcaraz, María Haber Uriarte, Mariano López Martínez, Jon Ortega Rodrigáñez y Josefina Zapata Crespo. Desde los años 90 se trabaja en el Cabezo Gordo. Se comenzó bajo la dirección de los doctores Walker, de la Universidad de Murcia, y José Gibert, del Instituto Paleotológico de Sabadell y fallecido en 2007. En los últimos años, codirigen la investigación el propio Walker, catedrático emérito honorífico en el Departamento de Zoología y Antropología Física y presidente de Mupantquat, y los arqueólogos Mariano López y María Haber.