¿Qué es lo que no quiere Tamara Gorro que su hijo utilice en su día a día?

Tamara Gorro sigue compartiendo con todos sus seguidores todos los detalles de su embarazo. Más radiante que nunca, la joven cada día nos sorprende con alguna confesión que desde luego, no esperábamos. ¿Cuál ha sido la última? En su último post, la ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa confesaba a su querida 'familia virtual' lo que no va a llevar su hijo cuando nazca: zapatos. Los zapatos Tony no los conocerá hasta que empice a dar sus primeros pasitos.

"Cometí ese gran error con Shaila y no lo voy a volver a cometer. Los niños hasta que no empiezan a caminar, los zapatos... ¿Qué uso le dan? ¿Me lo podéis explicar? Tampoco va a ir descalzado... usará calcetines", comenta Tamara en su blog.

Lo que sí que va a llevar su futuro hijo serán pantalones de chandal 'cagados', muy del estilo de su papá, Ezequiel Garay y pijamitas con capucha de forma de osito, entre otras cosas monísimas para bebés.