La revista 'Yo Dona' inaugura la MBFW con una gran fiesta por todo lo alto

La revista 'Yo Dona' organizó una fiesta por todo lo alto para dar el pistoletazo de salida a la MBFWM y lo hizo en el Hotel Barceló Torre de Madrid situado en la conocida Plaza de España.

Entre los rostros conocidos que se dieron cita en la fiesta estuvieron Arancha De Benito, Esmeralda Moya, Elena Furiase, Dafne Fernández, Natalia De Ot, Nuria Fergó, Carola Baleztena, Ana Mena, Cecilia Gómez, Julián Contreras, Norma Ruiz, Eugenia Ortiz, Carmen Lomana, Manel Navarro, Madame De Rosa, Sweet California, Jesús Reyes o Fiona Ferrer entre muchos otros.

Eugenia Ortiz, una de las hijas del cantante Bertín Osborne, no quiso perderse la fiesta y no dudó en sacar la cara por su padre tras la última polémica en las redes.

CHANCE: Pistoletazo de salida.

Eugenia Ortiz: Sí, con muchas ganas de esta temporada, de ver ideas nuevas, me apetecía mucho.

CH: ¿A quién tienes ganas de ver?

E.O: Me quedé con las ganas de ver a Jorge Acuña, pero bueno, me gustaría ve algunos amigos míos. Si no los apoyamos, quién lo va a hacer.

CH: Vaya éxito el de tu padre.

E.O: Desde luego, es alucinante, yo ya voy por todos los lados y lo veo en el autobús... Mi niño va 'abuelo Bertín, mira'.

CH: El programa anterior cuando tuviste a José Bono descubrimos muchas cosas y tuvo muy buenas críticas, pero el último desde luego que fue alucinante.

E.O: Ya, qué vergüenza la verdad. La grabación fue maravillosa porque al final estamos en familia con lo cual es más fácil y la verdad es que nos reímos muchísimos, los invitados eran geniales, cada uno a su manera, me reí con todos ellos y el tema divertido. Era mi padre, como era como padre.

CH: Fue bueno descubrir que tu padre era un poco Al capone.

E.O: Un poquito, pero lo ha sido siempre, De pequeña se sentaba siempre en la esquina de las mesas porque decía que los mafiosos lo hacían así.

CH: En eso fuiste más lista que tu hermana, ya venías con la lección aprendida.

E.O: Los mayores siempre abren el camino y los pequeños se dan cuenta de cómo va el asunto, yo lo hice así, decidí no presentarlo.

CH: La pobre de tu hermana se lo llevó todo.

E.O: Sí y además luego ella luchaba mucho por nosotros para que tuviésemos más facilidades en todos los aspectos. Una hermana mayor maravillosa.

CH: El día de la boda dijo: "Estás a tiempo, me doy la vuelta y nos vamos".

E.O: Sí, yo creo que él se veía con la obligación, a mí también me lo dijo, de que si de repente no quieres, nos vamos, que no pasa nada.

CH: Desde luego ha merecido la pena.

E.O: No, desde luego que no. Estoy cada día más enamorada de mi marido al que adoro y al que apoyo y con el que quiero pasar el resto de mi vida, segurísimo.

CH: ¿Te plantas con los niños?

E.O: Está bien ya. Tres niños está bien.

CH: En las redes sociales no ha sentado muy bien un comentario que ha hecho tu padre sobre los niños autistas.

E.O: No he escuchado el comentario, pero no sé que ha podido pasar, la verdad.

CH: Que los niños autistas tienen más problemas, que no tienen empatía con los padres y eso no ha gustado a los padres.

E.O: Sabes lo que pasa, también te digo que he estudiado sobre psicología y algo sobre ese tema de autistas y no creo que mi padre lo haya dicho con mala intención y creo que la gente tiene que ser un poco menos susceptible y un poco más tolerante. Hay gente que a lo mejor mente la pata pero no hay que cebarse con ellos, sobre todo cuando no ha sido con mala intención y estoy segura de que mi padre no lo ha hecho con mala intención.

CH: Hay mucho tiempo libre en las redes sociales.

E.O: Puede ser, pero bueno, eso ya tampoco me parece bien juzgarlos. Que la gente se dedique a los que quiera.