El pasado y los secretos oscuros se mezclan en la película 'Nieve Negra'

El filme es una coproducción hispano-argentina con Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín y Laia Costa

El director argentino Martín Hodara ha presentado este sábado en la segunda jornada del Festival de Málaga. Cine en Español su largometraje 'Nieve negra', una película sobre la historia de dos hermanos de "una familia oscura" y de cómo "el pasado influye en el presente".

La película, una coproducción hispano-argentina, compite por la Biznaga de Oro en la Sección Oficial, y ha sido presentada en rueda de prensa por el director, junto a los actores Leonardo Sbaraglia y Laia Costa, así como los productores María Luisa Gutiérrez y Adolfo Blanco.

"Me interesaba contar una historia de dos hermanos de una familia oscura, de cómo el pasado influye en el presente", ha indicado Hodara, añadiendo que todas las familias tienen "cosas que no se dicen, esos pequeños detalles que no se cuentan". "Eso la hace un poco universal porque todas las familias tienen eso", ha apuntado.

'Nieve negra' narra la historia de Salvador (Ricardo Darín), quien vive aislado en mitad de la Patagonia argentina. Tras varias décadas sin verse, su hermano Marcos (Leonardo Sbaraglia) y su cuñada Laura (Laia Costa) aparecen para intentar convencerlo de que vendan unas tierras que comparten por herencia.

El filme es el primer largometraje dirigido en solitario por Martín Hodara y la historia es una idea original suya, con guion elaborado entre él y Leonel D'Agostino, según ha explicado el director. Hodara también ha destacado el papel que juega la nieve en la película: "es el elemento visual que une el pasado y el presente, como un manto que conecta las dos cosas. Es un personaje más de la película". Además, también ha resaltado la labor de la fotografía, que "te orienta" y es "fantástica". En este sentido, ha dicho que quería realizar "una película oscura" porque le gusta mucho la oscuridad.

Cuestionado sobre la inspiración para la película, ha respondido que es "un 'nerd' cinematográfico" porque desde los 13 años "miro cine sin parar". Así, ha indicado que en el largometraje hay homenajes a Stanley Kubrick, uno de sus directores favoritos junto con Roman Polanski y Orson Welles.

Hodara también ha confesado que la película tardó unos seis años en materializarse. "Tardamos mucho por tener la nieve, por el momento en el que Leo y Ricardo podían, por disponer de plata... Conjugar esos tres elementos siempre fue muy complicado. Al final el año pasado se dio todo junto y pudimos hacerlo", ha dicho.

ACTORES Y PERSONAJES

El director de 'Nieve negra' ha destacado el trabajo de los tres actores protagonistas, y ha dicho que no hay director en Iberoamérica que "no quiera tener al lado a Leo y a Ricardo", por lo que ha celebrado haber podido contar con los dos para el filme.

Cuestionado sobre si fue difícil lidiar con dicho plantel de actores, Hodara ha manifestado sentirse "honrado" de haber tenido el apoyo de Costa, Sbaraglia y Darín. "Los actores que tuve y el equipo fueron un placer, han hecho que todas las cosas difíciles tuvieran una buena respuesta", ha señalado.

Por su parte, Sbaraglia ha contado que el rodaje, que se desarrolló entre Andorra y Buenos Aires, fue "duro", ya que pasó frío porque había tenido que perder peso para interpretar a un personaje de una película anterior. Aun así, ha dicho que el rodaje fue "divertido" y estuvo "lleno de afecto y de alegría".

Laia Costa ha asegurado que lo tuvo "muy fácil" durante el rodaje porque tanto Sbaraglia como Darín son "muy divertidos". "Fue un placer de rodaje porque cuando te rodeas con gente con tanto oficio solo puedes aprender y disfrutar de la profesión", ha apuntado.

Por último, Hodara ha explicado el cambio de 'look' de Darín para la película, en la que aparece con barba y desaliñado, diciendo que lo trabajaron "pensando en el personaje" como "un tipo que vive solo y que no tiene referente visual ni un espejo humano que te dice que te tienes que cortar el pelo". "De ahí sale la idea de un tipo que no necesita arreglarse y que no le importa lo que el otro piense", ha agregado.

Sobre la producción, Blanco ha destacado que la película se exhibirá en las salas españolas el próximo 12 de abril, y ha manifestado su confianza de que "llegue al público", sobre todo después de su "éxito bestial" en Argentina. Por su parte, Gutiérrez ha contado que la coproducción con equipos de ambos países surgió de manera "muy natural". "Estamos apostando mucho por coproducciones con Argentina porque son países que nos entendemos muy bien y los equipos también", ha asegurado.

PREMIO Y FESTIVAL DE MÁLAGA

Leonardo Sbaraglia ha sido reconocido en la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español con el Premio Málaga-SUR, que se le entregará este sábado en una gala a las 21.00 horas en el Teatro Cervantes de la capital malagueña. El actor argentino ha agradecido el galardón y ha realizado un breve repaso a su trayectoria.

Asimismo, cuestionado sobre qué le parecía la decisión de incluir los filmes iberoamericanos en la Sección Oficial, ha respondido que lo ve con "naturalidad". En este sentido, ha ensalzado la relación "muy fluida" que poseen Argentina y España en lo cinematográfico. "Un montón de películas no hubieran podido hacerse sin esa relación", ha dicho. "Me parece natural y buenísimo que desde España, que es el mercado más fuerte, se haga esa apertura del Festival", ha concluido.