Hay vida más allá de los tacones, y si no que se lo digan a Oliva Palermo o a Paula Echevarría

Las sneakers, más conocidas como zapatillas, han ido cogiendo un gran impulso estos últimos años. Han dejado de utilizarse únicamente para ir al gimnasio o para pasar un día en familia en el campo.

Cada vez están más presentes en numerosos looks y se pueden llevar desde a la oficina hasta a una cena en casa de tu suegra, porque ya no es una prenda que se vea deportiva o informal. Atrás quedaron los trajes de chaqueta y falda o pantalón clásicos (aunque ya llegarán de nuevo) que llevaban tanto nuestras queridas profesoras de los que íbamos a EGB o de las ejecutivas de banco. Esos looks tan estrictos han dejado, en la mujer, un aire más ligero y el dress code del trabajo se ha abierto ampliamente. Y esto ha llegado también al calzado.