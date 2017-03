Las versiones de Lucky Chops aterrizan mañana en Madrid

La banda neoyorquina Lucky Chops actuará este jueves 2 de marzo en la sala Joy Eslava de Madrid, dentro de la programación de conciertos del Ciclo 1906: Nuestra Interpretación Más Personal.

Con un total de seis instrumentos --trombón, trompeta, tuba, batería y dos saxos, barítono y tenor-- el grupo interpretará sus versiones de artistas conocidos.

Lucky Chops aparecieron en escena en 2015 tras conocerse en el instituto y comenzar a tocar en Central Park y en los andenes del metro de Nueva York. Pronto se convirtieron en un fenómeno viral y su versión del 'Hello' de Adele supera ya los 3 millones cien mil visionados en YouTube, la de 'Funkytown/ I Feel Good' en una estación de metro, los 2,6 millones, y su 'Stand By Me' los 2,3 millones.