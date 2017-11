Acoge al hijo de su amiga después de que esta falleciera de cáncer de ovarios

La amistad verdadera es eterna. Si no, que se lo digan a Ellen NcNulty, una mujer de Middlesbrough (Reino Unido). Su amiga Sharon Stokle falleció de cáncer de ovarios. Tenía un niño, Lewis y, tras la muerte de su madre, el pequeño fue acogido como uno más en la familia de Ellen.

"No quería que Sharon estuviera preocupada. Lewis era su mundo. Ella tenía mucho de lo que preocuparse y yo solo quería aliviar sus miedos. Ella sabía que el niño estaría bien cuidado, al lado de nuestros hijos”. Así, Ellen explica al diario The Sun cómo llegó el pequeño a su familia.

En junio, Sharon comenzó a encontrarse mal. Pero ya había planeado un viaje a Florida con su pequeño. “Creo que ella sabía que era algo serio, pero no quería que Lewis viera su malestar ni arruinar las vacaciones que llevaban tanto tiempo esperando”, explica su amiga.

"No es siempre fácil, pero no me arrepiento. Estuve con ella y Lewis durante su enfermedad y ellos se convirtieron en una parte muy importante de nuestras vidas. Lewis es ahora parte de nuestra familia” . Unas palabras que demuestran que la amistad verdadera puede con todo.