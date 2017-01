¿Es este el peor cruasán del mundo?

La innovación no ha tenido buenos resultados para la pastelería californiama Mr Holmes Bakehouse. La tienda decidió crear un nuevo tipo de cruasán y puso los ingredientes del sushi en el interior del bollo, según publica The Mirror.

Salmón, nori, jenjibre y wasabi son los protagonistas del bollo que ha dejado a algunos clientes con muy mal sabor de boca, según sus quejas en las redes. Además, la pastelería, incluye salsa de soja para acompañar el cruasán, algo que según los japoneses no debe tomarse con el sushi.

Con caras enfermizas, los consumidores reflejan cómo se sienten tras probar el bollo. Así, Azalia Ruiz, una de ellas, usuaria de Twitter, escribía en su cuenta: "Acabo de probar el cruasán que tenía sushi dentro" acompañado de uno de estos emoticonos.

I just tried this croissant that had a sushi roll inside of it 😷