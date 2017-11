"Un terrible error"... ¡con el autobronceador!

Ebony Foley quería que su piel luciera algo más bronceada, pero no se imaginaba que se quedaría de un tono marrón completamente antinatural.

"He cometido un terrible error, he probado un autobronceador nuevo esta noche. Nunca más. Le dije a la mujer en la tienda que quería un bonito tono marrón. No era esto lo que tenía en mente". Con estas palabras Ebony Foley ha definido su desliz con el autobronceador.