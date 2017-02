Una pareja salva a un cachorro de bóxer que nació sin patas delanteras

Mark y Lou, una pareja que vive en Texas, EEUU, ha adoptado a Nubby, un cachorro de bóxer que nació sin patas delanteras. El animal, que iba a ser sacrificado, ahora convive con las otras do mascotas de la casa, que observan al nuevo compañero con el que tienen que compartir el cariño de sus dueños. A través de Facebook, conocieron de la existencia de Nubby, incapaz de alimentarse, porque no podía llegar a las mamas de su madre. Sin embargo, el camino de supervivencia de este cachorro no ha sido fácil. Después de tres semanas en su nueva casa, comenzó a estornudar y dejó de comer. Le diagnosticaron una malformación del esófago por el que tuvo que recibir tratamiento durante cinco semanas y que mantuvo en vilo a sus dueños. Ahora Nubby está bien y disfruta de su vida, como cualquier cachorro, juguetón y travieso. Sus dueños confían en que saldrá adelante y ellos harán todo lo necesario para ello. Fuente: 9News