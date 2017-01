La Casa Blanca confunde el nombre de Theresa May con el de una actriz porno

El gabinete de comunicación de la Casa Blanca ha cometido un error garrafal al omitir en el nombre de la primera ministra británica, Theresa May, una letra. La falta de la letra h intermedia convirtió su nombre en el de una estrella del porno llamada Teresa May.

El error apareció en toda las notas y comunicados oficiales de la Casa Blanca sobre la visita de la primera ministra británica Theresa May, según ha publicado la web SkyNews.



El embarazoso gafe fue reseñado por la prensa británica, porque no fue una vez, sino varias veces en las que repitió el error ortográfico.

"Por la tarde, el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra del Reino Unido, Teresa May", se leía en la nota de prensa de la agenda diaria de la Casa Blanca.

"El presidente participa en un almuerzo de trabajo con Teresa May, primera ministra de Reino Unido", escribieron mal otra vez en una nota de información posterior de la Oficina del Vicepresidente, aunque finalmente fue rectificado.

Teresa May - sin la 'h' - es en realidad una actriz porno y modelo de glamour que también protagonizó un video para la canción Smack My Bitch Up, de la banda de música dance The Prodigy.