El posado de un perro le quita el protagonismo a Hachiko, el can más fiel

Hachiko acompañaba cada día a su dueño a la estación de tren de Shibuya, en Tokio. Tras la muerte del hombre, se erigió una estatua a su perro, al que habían apodado el can más fiel, según publica metro.co.uk.

A pesar de esta historia, el pequeño perro del posado recibió en aquel momento más miradas que Hachiko y el ‘tuit’ que ilustra el momento ha sido compartido más de 63 mil veces.

THIS LIL CUTIE WAS POSING FOR HIS OWNER IN FRONT OF THE HACHIKO STATUE IM IN TEARS