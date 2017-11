Tus cejas, reflejo de cómo eres

Las cejas cortas son propias de personas “que no manejan demasiado bien el estrés”. Caracterizan a gente que “no les gusta demasiado lidiar con los problemas de sus amigos”, define la autora del Best-seller.

"Las cejas que están bastante arriba del ojo , suelen significar que esa persona no es demasiado accesible. Pueden ser más sensibles y tímidas”, relata la autora en ‘The wisdom of your face’ . Además, “necesitan más espacio y algunas veces pueden ser percibidos como vanidosos, pero en realidad, lo que sucede es que necesitan más tiempo para tener confianza con otras personas. También tienden a ser perfeccionistas y tienen muy buen gusto”.