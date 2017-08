Un hombre que iba a Londres se queda dormido en el vuelo y aparece en Las Vegas

Samuel Jankowsky, un hombre de negocios británico de 29 años, no se podía creer lo que le pasó cuando se quedó dormido en su vuelo de regreso de Colonia (Alemania) a Londres. Al despertar, se dio cuenta de que se dirigía hacia Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), en vez de a su destino.

Al embarcar, Jankowsky pensó que se trataba de "un avión grande para un vuelo corto", pero "no me preocupé". Sin embargo, cuando se dio cuenta de que había superado tierras británicas, preguntó a la tripulación hacia dónde se dirigían, a lo que le respondieron que el destino era la ciudad norteamericana de Las Vegas, según informa RT

A su llegada a tierras americanas, la Policía de EE.UU. lo trató "como a un criminal común" —"incluso me encerraron en una pequeña celda y me registraron completamente"— incluso los agentes de inmigración amenazaron con detenerlo porque no poseía visa.