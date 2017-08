Denuncia en Facebook la falta de privacidad en los baños de un supermercado de Lima

“Hoy acudí a uno de sus supermercados, específicamente el que está en Plaza Norte, cuando de repente tuve la necesidad y la urgencia de utilizar los servicios higiénicos. Fue entonces cuando me acerqué al baño de varones y, como de costumbre, tuve que pagar para utilizarlos. Cuando entré me topé con esta enorme sorpresa y me dije a mi mismo: Ya ni el baño puedo tener privacidad”, denunció a través de Facebook.