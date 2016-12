La original felicitación del Año Nuevo de un piloto aficionado

Ben Davis, un piloto aficionado de Buckingham (Reino Unido), ha aprovechado un vuelo para ' grabar' en el cielo una felicitación de Año Nuevo para todo el mundo, según informa 'Actualidad RT'.

Davis realizó este jueves un viaje que duró 2 horas y 23 minutos y cubrió unos 350 kilómetros entre las ciudades de Royal Leamington Spa y Milton Keynes. El piloto registró el vuelo en Flightradar24 , una web que sigue todos los trayectos aéreos del mundo.

La ruta que siguió Davis dejaba ver el mensaje ' Happy NY' (Feliz año nuevo). El piloto se mostró " satisfecho" porque logró su propósito a la primera.

This pilot in UK is wishing everyone a Happy New Year! 🎆🎆🎆 https://t.co/ZHmd7sUyfw pic.twitter.com/0ijemEKMAZ