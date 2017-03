Los miles de retuits de los pavos en el ritual del gato muerto

"Es lo más loco que he visto nunca" afirmaba el autor del vídeo mientras grababa y describía la acción de esta docena de pavos dando vueltas alrededor de un gato muerto en plena calle, en Estados Unidos. La escena, publicada en Twitter, supera las 88.000 reproducciones y va camino de los 140.000 'me gusta'. Distintos medios han tratado de dar una explicación a este inusual suceso. Según la publicación The Verge, el biólogo de la Universidad de California Davis, Alan Krakauer, el comportamiento se corresponde con la denominada "inspección del predador", en la que los animales más débiles se ponen en alerta y actitud amenazante para tratar de disuadir a su posible amenaza. Sin embargo, en este caso se da la circunstancia de que no existe tal amenza. Otro especialista en pavos, Scott Gardner, del Departamento de Pesca y Vida Salvaje de California, indica que no es inusual para estas aves realizar este tipo de danza en la que unos se persiguen a otros circularmente.