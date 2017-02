¿Te lanzarías desde una plataforma de 10 metros por 30 dólares?

Dos realizadores suecos, Maximilien Van Aertryck y Axel Danielson han realizado un curioso experimento sobre cómo enfrentamos nuestros miedos en situaciones difíciles. Decidieron poner a 67 personas, que nunca habían estado frente a este escenario: Lanzarse desde una plataforma de 10 metros y ganar 30 dólares. Lo grabaron a modo de documental y revela las diferentes maneras que cada uno de los participantes en la prueba tienen de superar o no sus miedos. Los artistas usaron seis cámaras para no perder detalles de esas dudas de último momento, del que llega y salta sin más, de la que mira hacia abajo indecisa, del que se justifica, del que busca compañía. Esto es solo un fragmento de 'Ten meter Tower' (Torre de diez metros), que ya ha participado por muchos festivales de cortos con mucho éxito. Solo podemos decir que el 70% de las personas se lanzan a la piscina. Los artistas explican que aunque el vídeo fue grabado en Suecia revela que algunas cosas son esencialmente humanas y trascienden a la cultura y los orígenes. Fuente The NewYork Times