¿Sabes cómo lavar los pantalones vaqueros?

Para los diseñadores, lavar unos pantalones vaqueros es un sacrilegio. De hecho, el director de Levi’s, Chip Bergh, ha reconocido no haber lavado los suyos en un año y Tommy Hilfiger asegura no haberlos lavado nunca. Pero si esto te parece suficientemente limpio, aquí tienes algunos consejos para no estropear tus vaqueros.