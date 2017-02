Los diseños más icónicos sobre la alfombra roja de los Oscars

¿Quién no ha fantaseado con acudir a los Oscars alguna vez? Los premios hollywoodenses más icónicos del cine es la ocasión perfecta para las celebrities donde despliegan toda su belleza y estilo con looks que muchas veces llegan a ser recordadoss años y años después. Aunque no es nada fácil acertar.

Algunos diseños siguen en nuestra memoria más que por lo bonitos y lo bien que le sentaban a las actrices por la anécdota que llevan consigo. Y es que algunos vestido no son nada fáciles de llevar. ¿Quieres saber con cuáles nos quedamos nosotros? JULIA ROBERTS EN LOS OSCARS DE 2000 CON ELEGANTE VESTIDO DE VALENTINO Esta preciosa actriz de melena desenfadada rizada ya nos robó el corazón con la metamorfosis de estilo que sufrió durante la mítica película Pretty woman. Pero en la alfombra roja de 2000 de los premios Oscars la mujer de Danny Ocean lució un vestido de Valentino que le sentaba muy bien. El color negro realzó la elegancia de la actriz y el detalle blanco del escote en V le acuñó más clase al estilo si cabe. Y lo más llamativo es que no recurrió a un vestido de temporada sino que el vestido era de la colección de Alta Costura de Valentino que presentó en 1992. La elección del vestido fue más que acertada y estamos seguros que ese diseño le dio suerte a la actriz, ya que acabó proclamándose una de las triunfadoras de la noche no sólo por ganar en estilo sino que también consiguió un Oscar por su papel en Erin Brockovich. PENÉLOPE CRUZ Y SU NOCHE DE ENSUEÑO EN LA GALA DE 2009 Nuestra española acudió a la gala de 2009 como una de las favoritas para ser premiada con la famosa estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su aparición en Vicky Cristina Barcelona. La Reina de España sabía lo que esa noche podía deparar y quiso lucir un vestido muy especial y que significaba algo para ella. La actriz confesó que el vestido que escogió para aquella noche fue era un diseño que ocho años antes de los Oscars había visto en una tienda. En aquel momento pensó que algún día le gustaría lucirlo en alguna ocasión especial. Y semanas antes de la entrega de premios, como una premonición o casualidad nuestra Pe volvió a verlo de nuevo y sin pensarlo, se lanzó a comprarlo. Y es que la joven ya había descubierto que precisamente esa era la ocasión especial que estaba esperando para poder vestir ese vestido. El diseño de la firma Balmain era un modelo de estilo vintage de Alta Costura que tenía al rededor de 60 años. Una pieza mítica que había que lucir con mucha elegancia, como Penélope hizo aquella fabulosa noche. Un vestido con escote palabra de honor y lleno de incrustaciones de pedrería todo del mismo tono, un blanco roto que había brillar a nuestra española. ANGELINA JOLIE Y SU APUESTA ALGO ARRIESGADA DE FEMME FATALE DE 2012 Angelina Jolie siempre se ha caracterizado por su expresión dura y sexy a la vez, misteriosa y que refleja fuerza y que le hacen simplemente irresistible. La que fuera pareja de Brad Pitt acudió con el a la gala de los Oscars de 2012 con un vestido muy femme fatale. El diseño de Versace era un vestido negro de terciopelo con una abertura lateral que mostraba una de sus piernas, dándole ese toque sexy al look. Además, en aquella ocasión no se recogió el pelo, llevando la melena suelta con mucho volumen y los labios rojos. Así la actriz sorprendió a todos con su elección ya que aquella noche no optó por un look elegante sino que era más un estilo desenfadado y guerrero. LA ELEGANCIA HELÉNICA DE GWYNETH PALTROW EN LA CELEBRACIÓN DE LOS OSCAR DE 2015 La que no defraudó aquella noche fue sin duda Gwyneth Paltrow. La actriz estuvo preciosa y se ganó ser la más guapa de la noche con un vestido blanco de escote asimétrico estilo 'columna' y acompañado de una capa de Tom Ford que le aportaba clase y dulzura. Y es que es evidente que este diseño es uno de los mejores de los Oscars que se recuerdan, tanto que en la última edición de los Goya, Antonia Sanjuan lució un diseño muy similar de Juanjo Oliva y Melina Matthews hizo lo mismo con uno de Menchén Tomás. JENNIFER LAWRENCE Y SU INCREÍBLE PERO APARATOSO VESTIDO DE 2013 En la gala de premios de 2013, Jennifer Lawrence sabía que iba a ser su noche. Y quiso elegir para la ocasión un increíble vestido de Dior con el cual deslumbrar en la red carpet. Pero ya dentro el vestido le complicó un poco la noche, llegando incluso a necesitar ayuda para moverlo. Tanto fue así que la actriz que consiguió el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en El lado bueno de las cosas , al subir al escenario se tropezó con el vestido y cayó, lo que ha quedado en una divertida anécdota y de la cual hay innumerables fotos en redes sociales, que pronto se hicieron eco de la noticia. La protagonista de Los juegos del hambre lució un vestido diseñado por Raf Simons para Christian Dior Alta Costura en color rosa palo con escote palabra de honor y falda abullonada. CHARLIZE THERON Y SU APUESTA MAS ARREBATADORA PARA LOS OSCARS La gala de los Oscars de 2014 tuvo una clara ganadora del mejor diseño de la red carpet. Y eso que la cosa estuvo reñida ya que hubo varios modelitos que nos dejaron con la boca abierta. Pero Charlize Theron brilló con luz propia. La actriz escogió para la ocasión un más que elegante vestido de Dior negro con una impresionante cola larga con transparencias y un pronunciado escote que le hacía estar irresistible y muy sexy. CATE BLANCHETT Y SU ESTILO ELEGANTE Y FINO Cate Blanchett se ha caracterizado por se una de las actrices que más estilo y elegancia derrocha en la alfombra roja de los Oscars. La guapa actriz eligió un vestido de Armani Privé en color nude con un escote con transparencias y falda de tul acampanada donde se podían apreciar unos increíbles detalles dorados bordados y cristales swarovski. LUPITA NYONG'O Y SU VESTIDO CON ANÉCDOTA INCLUIDA La joven paseó por la alfombra roja de los Oscars de 2014 con un vestido muy especial para ella. Y es que la actriz aportó sus ideas para el diseño y además llevaba implícito en él un recuerdo muy personal y bonito de su infancia. El vestido de Prada era de color azul pastel, un color que le recordaba a su niñez en su Nairobi, algo que quiso llevar con ella hasta los premios del cine en Hollywood. Y con ese vestido, la guapa actriz recibió el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película 12 años de esclavitud. La actriz lució aquella noche como una auténtica princesa de cuento de hadas, tan dulce y radiante como siempre. Sin duda, ese año se dejó el listón muy alto, siendo difícil de superar. GWYNETH PALTROW SE CONSAGRA COMO UNA DE LAS MEJOR VESTIDAS DE LA HISTORIA DE LOS OSCARS Pero Gwyneth Paltrow lo volvió hacer y una vez más nos ha dejado a todos ojipláticos con su vestido para la gala de 2015. Y es que no es solo su belleza, también es su porte y elegancia y como sabe lucir como nadie las prendas que lleva. En esa ocasión, la mujer de Iron Man eligió un vestido de Ralph & Russo de color rosa palo con hechedura asimétrica y una impresionante flor en el hombro izquierdo.