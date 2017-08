ATA espera que no haya referéndum en Cataluña, pide concordia y rechaza "experimentos" como un Estado plurinacional

EUROPA PRESS

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, espera que no se celebre el anunciado referéndum en Cataluña, ha pedido a los partidos políticos "concordia" y "altura de miras", tras lo que ha rechazado que se propongan "experimentos" como un Estado plurinacional.

En una entrevista con Europa Press, Amor ha apuntado que los autónomos están "cansados" de que "se levanten fronteras y se pongan muros; no es el momento de fronteras y muros".

El dirigente de los autónomos espera y confía en que "prime el Estado de Derecho" y que finalmente no se produzca el referéndum en Cataluña". "Hay algunos políticos catalanes y el Gobierno catalán que pretenden un asalto institucional a la convivencia de los españoles y eso está en contra de los derechos fundamentales de los individuos", se ha lamentado.

Por ello, cree que "es momento de convivencia, no de levantar fronteras, de estar unidos y que haya concordia, no sólo entre los españoles sino entre los europeos"

Amor ha rechazado los "experimentos de plurinacionalidad" que algunos pretenden como modelo de Estado, toda vez que "para contentar a varios centenares de políticos no se puede ir contra la buena convivencia de millones de españoles".

"Dejémonos de experimentos y bromas de mal gusto, pues en estos momentos lo que preocupa a los ciudadanos es que haya más empleo, mayor bienestar social, mayor cohesión social y que los políticos se preocupen de ello; pero el verdadero problema de los españoles no es el modelo de Estado", ha añadido Amor, quien insiste en "dejar de experimentos que van contra la convivencia de los ciudadanos". "Estamos verdaderamente preocupados por lo que están preocupados los ciudadanos, que nada tiene que ver con el modelo de Estado", ha aseverado.

Ha recordado que los autónomos "tenemos muchos muros a los que hacer frente y hay que romper muros y fronteras, no ponerlas; no es bueno traicionar la confianza de los ciudadanos y no es bueno que en Cataluña se genere discordia".

En ese sentido, ha reconocido que se siente "alucinado" cuando, a raíz de los atentados en Cataluña, "hemos oído hablar a algunos dirigentes públicos de víctimas catalanas y españolas; y eso siembra discordia y no genera unidad, y sobre todo en un momento de dolor". "Nadie le ha preguntado a las víctimas si se sentían catalanas o españolas para que este señor dijera públicamente eso", ha añadido.

"Espero que un centenar de políticos no pongan en un brete a toda la ciudadanía española, pues además este no es el principal problema de los españoles", ha añadido Amor, quien ha reconocido que "es verdad que la recuperación cada vez la percibe más gente y el dato macroeconómico está ahí, pero a gran parte de las familias no les ha llegado la recuperación, y hay que centrar ahí todos los esfuerzos".

A su juicio, "hay que combatir el terrorismo y mejorar el bienestar social, conseguir que haya más y mejor empleo y más y mejores salarios pero no se deben levantar frentes y crear nuevos problemas al ciudadano".

Por todo ello, "seguir para adelante con el referéndum es un suicidio colectivo, que no sería bueno para nadie, y así lo han dicho hasta las instituciones europeas".

Por todo ello, ha invitado al "diálogo, al consenso y al acuerdo", apelando a tener "altura de miras y sentido de Estado", aunque ha apuntado que "si algunos siguen empecinados y no ven otro camino, hay que utilizar los mecanismos que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición".

"No puede ser que se inicie un camino hacia ninguna parte y hacia la sinrazón", ha aseverado Amor, quien rechaza conceptos como la plurinacionalidad "pues no son momentos de experimentos sobre el modelo de Estado".

En ese sentido, ha resaltado que España "tiene un sistema de las autonomías que ya lo quisieran tener en otros países, con un modelo autonómico con una capacidad de autogobierno que no lo tiene nadie, por lo que no intentemos poner muros ni fronteras, intentemos derribarlas, y plantear modificar nuestro Estado no es uno de los problemas de los ciudadanos".