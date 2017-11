AVA-Asaja rechaza la pretensión de Cataluña de "impedir" nuevas plantaciones de viñas para cava

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha expresado su opsición "frontal" a la petición formulada por el Consejo Regulador del Cava al Ministerio de Agricultura para que "limite" en el conjunto de España el incremento de la superficie de viñedo dedicada a la elaboración de cava a 0,1 hectáreas durante los próximos tres años, lo cual supondría, en el caso de que prosperase la propuesta, la prohibición de facto de plantar nuevas cepas destinadas a la obtención del mencionado vino espumoso.

El presidente de la organización, Cristóbal Aguado, señala que "la petición de frenar el crecimiento de una actividad que en el caso de Requena se encuentra en plena fase de expansión no tiene ningún sentido y por eso mismo la rechazamos de manera rotunda. También en Extremadura se han posicionado en contra porque entienden que la superficie de viñedo para cava no ha crecido tanto en los últimos tiempos como para establecer unas limitaciones que no están justificadas en modo alguno".