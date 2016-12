Adicae exige la devolución colectiva de lo defraudado por las cláusulas suelo

El presidente de la Asociación de Usuarios de Banco, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que impone carácter retroactivo a la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, la cual considera que "restaura el Estado de Derecho tras 10 años de abusos de la banca", y ha pedido que la devolución se resuelva de manera "colectiva" e incluso "negociada".

En una rueda de prensa, Pardos ha acusado a las entidades bancarias de demostrar "un carácter criminal y corrupto" y le ha demandado "que no sean sinvergüenzas y demuestren arrepentimiento", recordando que la macrodemanda interpuesta por la asociación engloba a todos los bancos. "Todos han sido condenados", ha reiterado.

Pardos ha mostrado su preocupación por la reacción de las entidades bancarias, ya que considera que "ya están insinuando que harán ir a todos a los tribunales" y que "harán sufrir a los consumidores con que no se cobrará inmediatamente".

En este sentido, ha señalado que Adicae y los consumidores son "razonables" y que la negociación sin llegar a los tribunales "sería un paso para restaurar la confianza" y "quedar bien" con sus clientes.

"No queremos hundir a la banca, queremos la banca de confianza que merecen los españoles y que no tendrá si sigue faltando a la legalidad", ha explicado. En su opinión, el efecto de la sentencia para los bancos "se ha magnificado", y considera que los 2.000 o 3.000 millones a devolver, distribuidos entre toda la banca, "no es nada".

Por ello, confía en que la devolución no se haga esperar. "Lo que nos importa es que se restaure la legalidad, que se reparen los daños causados y que no vuelva a repetirse", ha aclarado Pardos.

PRINCIPIO DE DOBLE TRANSPARENCIA

En respuesta a algunas entidades que se resisten a darse por aludidas por la sentencia, al considerar que informaron a sus clientes sobre estas cláusulas en sus hipotecas, Pardos ha apelado al principio de doble transparencia, que se fundamenta en la obligatoriedad no solo de informar sobre el producto sino de garantizar que el consumidor ha entendido el producto.

"No engañar no es suficiente, porque el producto en sí mismo era ininteligible, era legal, pero no legítimo", explica, y asegura que la sentencia condena a todas las entidades.

Por otro lado, Adicae ha acusado al Banco de España de mentir en sus informes y declarar la quiebra del sistema bancario con el objetivo de forzar al Tribunal Supremo, y le ha instado a que haga públicos "todos los datos que hasta ahora ha ocultado".

Durante la jornada del miércoles, la asociación realizará asambleas informativas para los afectados por toda España, a las que espera que acudan "cientos de miles de personas".