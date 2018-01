Afiliados de UGT ratifican la propuesta de suspender las negociaciones del convenio de Opel España

Afiliados de UGT han ratificado este sábado la propuesta planteada por la dirección del sindicato y sus delegados en la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) de suspender las negociaciones del convenio en la factoría. Esta iniciativa se trasladará el lunes al resto de centrales sindicales con representación en la mesa de negociación.

Ha recordado que todos los representantes de los trabajadores pactaron cinco puntos que consideraron prioritarios para ser tratados en la mesa de negociación del convenio colectivo. No obstante, ha opinado que estas propuestas no están siendo tratadas "con la misma fortaleza" que las planteadas por la empresa.

"Mientras la empresa no esté en condiciones negociar lo que ponemos encima de la mesa no nos sentaremos a negociar". Jimeno ha apuntado que esta propuesta de suspender la negociación van a trasladarla al resto de representantes de los trabajadores y ha asegurado que están abiertos a las aportaciones que quieran hacerles: "No podemos ir al resto de sindicatos con una propuesta cerrada en la que no movamos nuestra posición, entre todos tenemos que favorecer la negociación".