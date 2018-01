Albella entiende los requerimientos del Gobierno por la OPA de Abertis pero dice que la CNMV tiene su misión

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha afirmado que entiende al Gobierno en sus requerimientos por la OPA lanzada por Atlantia sobre Abertis, pero ha señalado que el supervisor tiene su "misión" y, por tanto, debe hacer "lo que tiene que hacer".

"Este año me he sentido muy cómodo, incluso estos días en relación con una operación que hay pendiente de autorización, y me he sentido cómodo porque aquí cada uno tenemos nuestra misión", ha apuntado Albella.