Albert Rivera pidió a De la Serna que aplazara la reforma de la estiba para facilitar la negociación

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha revelado que en la mañana del miércoles habló con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y le pidió que aplazara la aprobación de la reforma del sector de la estiba unos días para intentar negociar.

Rivera mantuvo esta conversación con el ministro horas antes de que el Ministerio anunciara a través de un comunicado su disposición a demorar la reforma y después de que el martes el dirigente de Ciudadanos se reuniera con los estibadores.

Precisamente, los sindicatos, al informar de que aceptaban la propuesta de Fomento y de que no secundarán la huelga de la próxima semana, destacaron el "papel decisivo" de Rivera en la suspensión de los paros y la vuelta a la negociación sobre la reestructuración de la estiba.

"La sentencia de la UE hay que aplicarla y hay que liberalizar el mercado de la estiba, pero con negociación para que el resultado sea satisfactorio para todas las partes", abogó el dirigente de Ciudadanos en declaraciones a Onda Cero que recoge Europa Press.

"El martes me reuní con los estibadores en el Congreso, que me explicaron la situación y me trasladaron que querían sentarse con la patronal a tratar cuestiones laborales a pesar del Real Decreto Ley de reforma", desveló Rivera.

"Me pareció razonable intentar aplazar esto unos días para negociar y ayer miércoles por la mañana hablé con el ministro y le pedí que el Gobierno se planteara eso mismo, para dar una semana a las partes", añadió.

Rivera desveló asimismo que hasta ahora no había hablado con el Gobierno sobre la reforma de la estiba. "De hecho, el Gobierno no se había puesto en contacto con nosotros más allá de decirnos que iba a aprobarla por Real Decreto Ley", aseguró.

"HAY QUE NEGOCIAR".

Según indicó, su formación respalda la reforma del sector, "pero siempre que haya negociación". "Cuando algo se aprueba por Real Decreto Ley y el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria hay que negociar con el resto de los grupos, lo razonables es que este tipo de normas tengan mayoría parlamentaria antes de hacerse", consideró Rivera.

Sobre su papel en la suspensión de los paros y la vuelva a la negociación, el líder de Ciudadanos indicó que "no es su papel" porque no son Gobierno, sino oposición. "Pero si podemos evitar una huelga y despidos, y además se puede solucionar el conflicto y cumplir con lo que indica la UE, podremos entre todos cuadrar el círculo", concluyó.