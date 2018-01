Álvarez-Pallete afirma que la transformación ayuda a empresas tradicionales a ganar la batalla digital

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, ha asegurado que si las empresas que cuentan con un negocio establecido desde hace años abordan "de forma decidida" su transformación digital va a ser "muy difícil" que pierdan la batalla en el torno digital, aunque ha agregado que este proceso requiere fe, persistencia e inversión.

"Esta no es una transformación sencilla, es una transformación que requiere mucha fe, que requiere mucha persistencia, que requiere inversión, pero que si la hacemos, estamos plenamente preparados para lo que viene", ha afirmado Álvarez-Pallete en el noveno Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.

El presidente ejecutivo de Telefónica remarca que la revolución digital en la que está inmerso el mundo va a cambiarlo todo (la economía, la cultura, la sociedad, la política, etc.) y va exigir una forma de pensamiento diferente, ya que no es un cambio lineal, sino exponencial.

Por otro lado, Álvarez-Pallete ha vuelto a pedir un "tratamiento simétrico" a todos los actores del mundo digital, es decir, "mismas reglas, mismas obligaciones, mismos derechos". Así, ha apuntado que no piden que se regule excesivamente a ningún jugador, sino que si uno no está regulado, el resto tampoco.

Por ejemplo, ha recalcado que en su sector WhatsApp ha "canibalizado" muchos de sus negocios, lo que no significa que tenga que "arrojar la toalla", sino todo lo contrario, "fortalecerse". A este respecto, ha recordado que hoy en día la mayor compañía de gestión de flotas de coches del mundo tiene un coche, la mayor de gestión logística no tiene inventario y la mayor de gestión de habitaciones no tiene un solo hotel.