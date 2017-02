Álvarez (UGT) dice que "cada día que pasa" la patronal pierde la oportunidad de cerrar un acuerdo de salarios

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado que "cada día que pasa" la patronal pierde la oportunidad de cerrar un acuerdo sobre salarios en la negociación colectiva y ha señalado que ahora este "pacto" de salarios deberá incluir una "cláusula de revisión" si la inflación continúa tan disparada como hasta el momento.

"Nosotros teníamos argumentos, hoy tenemos unos pocos más, la negociación colectiva tiene que reflejar la situación del IPC", ha apuntado Álvarez.

Asimismo, ha señalado que la CEOE tiene que ir a la mesa de negociación partiendo de la base de los "grandes" beneficios que tienen las empresas en España y con la "obligación" de dar respuesta a este incremento del coste de la vida y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Álvarez cree que la patronal empieza "a ser consciente" de que en diciembre se equivocó porque el acuerdo podía haber sido menos gravoso de lo que podía haber sido en enero y en febrero.

Sobre la subida del 3% del IPC interanual en enero, el líder sindical ha afirmado que España es un país en el que el IPC ha estado siempre "históricamente descontrolado" por la influencia del sector turístico y por la "debilidad" desde el punto de vista energético, que hace que "en determinados momentos el IPC se dispare afectando a la vida de los ciudadanos".

Asimismo, Álvarez ha apuntado que "no se cree nada de las previsiones del Gobierno" en cuanto al IPC, porque el país "no depende" únicamente del agua o del viento", ya que también depende del precio del petróleo en el extranjero y de la ambición "desmesurada" que pueden tener determinados establecimientos hoteleros turísticos.

También cree que hay que tener en todo momento la cláusula de revisión salarial, porque es lo que va a garantizar siempre el nivel de vida a pensionistas y trabajadores.

Por otro lado, considera que el Gobierno también tiene que ir a la mesa de negociación teniendo en cuenta sus obligaciones ante los empleados públicos y pensionistas, ya que cree que la subida del 0,25% de las pensiones "es un insulto a la inteligencia".

Álvarez ha afirmado que los pensionistas españoles no pueden perder "poder adquisitivo" como pretende el Gobierno. En este contexto, ha emplazado al Gobierno en el Pacto de Toledo "no solo a derogar la norma de 2013, sino a negociar para que este año los pensionistas no continúen perdiendo poder adquisitivo".

Respecto a las movilizaciones del próximo domingo, el secretario general de UGT ha señalado que se van a centrar mucho en estos aspectos. Desde una perspectiva general, lo harán en relación con la carestía de la vida, mientras que de forma más concreta realizarán "muchísimos movimientos" en relación con la pobreza energética o con la falta de elementos mínimos vitales que tienen muchos ciudadanos en España.

También ha señalado que también velarán de manera "muy fuerte" por los trabajadores implicando a los centros de trabajo, y ha apuntado que esta será "la fase" en la que el sindicato se va centrar a partir de la manifestación del domingo día 19.

"Me gustaría pedirle a trabajadores y ciudadanos que nos acompañen porque este es un país que crece, que está generando mucha riqueza y que tiene que repartir esta riqueza. Si nos movemos, vamos a conseguir cambiar las cosas, de hecho creo que las estamos empezando a cambiar ya", ha asegurado.