(Am) Salgado niega que el Gobierno instara la salida a Bolsa de Bankia o llamara a empresas para acudir a ella

La exvicepresidenta para Asuntos Económicos del Gobierno Elena Salgado ha defendido que el Gobierno no dio indicaciones a los supervisores bancarios y del mercado para que impulsaran la salida a Bolsa de Bankia ni realizó llamadas a empresas para que compraran acciones de la entidad.

"A partir de ahí, se produce la no oposición del supervisor bancario y la aprobación del folleto por la CNMV. Ni miramos para otro lado ni dejamos de mirar, simplemente no era una cuestión de nuestra competencia", ha indicado quien fuera también ministra de Economía y Hacienda, de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo durante las dos legislaturas socialistas. "Desde el Gobierno no se instó la salida a Bolsa de Bankia", ha insistido.