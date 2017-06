El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado que la compra de Popular tras su proceso de resolución se ofreció a cinco entidades financieras, de las que solamente dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para formar parte del procedimiento.

El titular de Economía no ha desvelado cuáles son esas cinco entidades, aunque ha señalado que son las que "habían mostrado cierto interés en el proceso de venta privada" y que, por tanto, "tenían ya datos sobre la situación del Popular".

No obstante, la pasada semana se hizo público que las dos entidades que formaron parte del proceso fueron Santander y BBVA, si bien esta última no llegó a presentar una oferta.

El titular de Economía ha rechazado haber intentado vender Popular a otros bancos ni haber ejercido presiones sobre ellos. "Si yo me he dedicado a vender esto a BBVA, CaixaBank y Bankia, he sido un pésimo vendedor", ha ironizado De Guindos.