Amor (ATA) advierte de los perjuicios a la economía "si el circo en Cataluña no se detiene"

Afirma que 2017 ha sido un año "con más luces que sombras" y 2018 "puede y debe ser el año de los autónomos"

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido de los perjuicios a la economía "si el circo en Cataluña no se detiene, si no se vuelve a la legalidad, si no hay estabilidad, un entorno socioeconómico y un clima en el que los autónomos y empresarios puedan generar actividad y empleo".