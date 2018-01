Amor (ATA) cifra los falsos autónomos en alrededor de 100.000 personas

Sostiene que "el gran reto" es que todo trabajo que se realice por cuenta propia o ajena "tiene que ser declarado"

A su juicio, cuando a un autónomo dependiente se le dé de alta y, por tanto, seguridad jurídica, "habrá empresas a las que no les interese encubrir un trabajo asalariado en forma de trabajo por cuenta propia". Amor ha indicado que se trata de una propuesta que parte de muchos catedráticos de Derecho al Trabajo y que lo consideran "oportuno para combatir esa figura".

"En España crecen los autónomos con trabajadores y bajan los que no tienen trabajadores. Crecen los autónomos societarios y bajan los autónomos personas físicas", ha dicho, añadiendo que no conoce a muchos falsos autónomos que sean societarios "y tampoco que den empleo" aunque "sí es verdad que están surgiendo y esto hay que solucionarlo".

También ha admitido el dirigente de ATA que no le gusta de la ley que la jubilación activa y plena sólo haya llegado a los autónomos con trabajadores y que, en materia fiscal, preferiría que se determinaran "más claramente los gastos deducibles" de este colectivo, recordando que no son los mismos los de un periodista que los de un agente comercial, un conductor de ambulancias o un comerciante: "cada uno es un mundo, es muy complicado".

Amor ha insistido en que hay que solucionar la situación de aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo, "que tiene que estar dentro del sistema y no fuera", y definir "muy claramente la barrera de trabajo por cuenta propia y ajena". "Ahí no podemos tener conflictos", ha apostillado.