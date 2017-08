Amor (ATA) valora el cambio en los autónomos en diez años, con más autónomos en educación y sanidad

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado el cambio en el perfil de los autónomos en los últimos diez años, de forma que hay un incremento de autónomos en colectivos de servicios profesionales, como sanidad, educación o actividades administrativas, y se ha incrementado asimismo el número de autónomos empleadores, con asalariados a su cargo.

Asimismo, Amor ha valorado que "haya más autónomos societarios, esto es, autónomos que han creado una sociedad, frente a los autónomos personas físicas" y ha resaltado que hay más autónomos mujeres. "Todavía no se han recuperado las cifras de autónomos varones, pero sí las mujeres y han crecido en la última década, de forma que las mujeres suponen ya un 35,4%".

"Hay 200.000 varones menos que hace diez años pero hay 40.000 mujeres más que hace diez años", ha añadido Amor, quien ha agregado que "en la última década se han recuperado dos de cada tres autónomos que se han perdido con la crisis, pero además, en el caso de las mujeres, no sólo se han recuperado las cifras sino que hay más mujeres".

Además, Amor ha valorado que "ha crecido el número de autónomos con asalariados", de forma que "todavía no se ha recuperado el número de autónomos individuales, pero sí con asalariados".

De esta forma, ha precisado que actualmente "un tercio de autónomos, en torno al 34%, no llega al tercer año". "Esto ha cambiado en los últimos diez años para bien", ha añadido.

Por otro lado, Lorenzo Amor ha apuntado que "los autónomos van a tardar tiempo en recuperar la confianza en el crédito", de forma que "hay crédito y hay posibilidad de acceder a la financiación, pero no se solicita y no se hace porque los autónomos no quieren endeudarse".