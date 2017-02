(Amp) Abanca gana 333,6 millones en 2016, descarta por ahora la salida a bolsa y estudia su expansión a México

Desiste de la compra en Cuba de CFH y asegura que la prestación de servicios "mejorará" tras la venta de Itínere, dueña de la AP-9

Abanca obtuvo un beneficio neto de 333,6 millones de euros en 2016, un 1,1% más respecto al ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la entidad.

El vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha destacado que 2016 ha sido "un buen año", mientras que el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas, ha hablado de "un 2017 lleno de oportunidades, de retos y muy positivo". "Las oportunidades que puedan surgir en el mercado" a partir de la "buena capitalización" que presenta el banco, ha añadido Escotet.

Preguntado por futuras compras, ha afirmado no tener "ninguna prisa", y ha avisado de que una adquisición debería implicar el "control" por parte del grupo. Así, ha centrado su atención en México, "una opción" que el banco está "trabajando en profundidad", tras desistir de la posibilidad de hacerse con parte de la Corporación Financiera Habana (CFH).

El responsable de la entidad financiera heredera de las antiguas cajas de ahorro gallegas ha asumido que las condiciones del mercado español "hoy" conllevan que para "hacer apuestas" haya que ser "sumamente rigurosos", por lo "exigido" en materia de imagen, los precios de las hipotecas y por contar con los márgenes "más complicados de todo el entorno europeo". "Tendría que ser algo muy complementario, a muy buen precio y que permita las sinergias", ha precisado.

En cambio, en el panorama mexicano, Abanca identifica "mejores oportunidades de rentabilizar" y "mucha complementariedad" con la colonia de clientes no residentes y también con empresarios con actividad en Latinoamérica.

Así, sin descartar "ninguna posibilidad de adquisición", ha precisado que el propósito no es "llevar adelante consolidaciones por el mero hecho de decir que se está atendiendo lo que el mercado recomienda como una razón de estrategia". "Sentimos que estamos perfectamente capacitados para nuestra travesía solos (...) Queremos tener la fortaleza para poder seguir haciendo válido nuestro modelo de negocio", ha incidido.

Tampoco tiene "ninguna prisa" el banco en su salida a Bolsa, algo sobre lo que Escotet ha dicho que es un compromiso "de muy largo plazo". "Sabremos esperar el mejor momento cuando ocurra", ha destacado el directivo, después de llamar la atención sobre que, ahora, el entorno del mercado lo "desaconseja". "Está dentro de nuestros objetivos en el mediano plazo, pero es claro que en este momento está desestimado", ha ahondado.

PARTICIPADAS

En los últimos tres años, Abanca lleva más de 1.500 millones de desinversión de más de 135 participadas, y ahora mismo es un proceso "abierto" el de Ítinere, dueña de la autopista AP-9.

Sobre esta operación, se ha mostrado "convencido" de que la prestación de servicios "no se verá afectada y por el contrario mejorará", al existir "grupos interesados cualificados" que auguran, en su opinión, "un magnífico futuro para la gestión de la empresa", dada, también, la "capacitación y potencia financiera" de los "actuales participantes".

En esta línea, ha afirmado que "no hay ninguna indicación" en sentido contrario, ya que, de haberla recibido, "no se hubiese tomado la decisión" de la venta, y ha añadido que "en la actualidad la mayoría de Itínere está en manos de un fondo extranjero", por lo que "esto no cambia en absoluto la situación actual".

EL 'TERM SHEET'

La desinversión de su cartera de participadas era una de las exigencias que impuso Bruselas. Escotet ha resaltado, en este sentido, "la finalización de la hoja de términos --el 'term sheet'--", ya que Abanca se encuentra "en el trámite final" pese a haberse establecido en un nivel, a su juicio, "especialmente riguroso, complejo y lleno de limitaciones muy relevantes para la gestión del negocio".

"Es la primera vez que un banco cumple con una hoja de términos en España, la primera vez que se va a cerrar", ha reivindicado el banquero sobre este "hito", que ha enmarcado en unos años de una política monetaria expansiva, con reducción de los márgenes de interés, "que hacían más gravoso" ese documento de exigencias.

Asimismo, ha visto "importante" el anticipo del pago al FROB (fondo de reestructuración ordenada bancaria), un "hecho relevante" que ha atribuido a la voluntad de hacerlo coincidir con el fin del 'term sheet' para "poder hablar de una nueva etapa", tras un trienio de gestión.

A mayores, Escotet ha hecho hincapié en la "apuesta" de transformación digital en la que se encuentra inmersa la entidad.

RESULTADOS

Abanca defiende que las bases del ejercicio son el crecimiento rentable del negocio minorista, que permite incrementar un 12% el margen comercial recurrente y la mejora de la calidad del riesgo, medida por una ratio de morosidad del 6,8%.

La entidad valora como "buena" la evolución en las principales líneas del negocio, con crecimientos de un 3,8% del crédito --focalizado en el circulante a empresas y autónomos-- y de un 4,5% de captación de recursos de clientes.

También sobresale, a su juicio, el "dinamismo" en la comercialización de productos y servicios de valor añadido, que crecen un 12%.

"El buen comportamiento de estas líneas ha contribuido al importante incremento obtenido en los ingresos por prestación por servicios, que avanzan un 5,9% interanual, una de las tasas más elevadas del sector", expone.

Reivindica que mantiene su "fortaleza" en términos de solvencia, con una ratio de capital 'CET 1' del 14,7%, con una "amplia holgura" respecto a los requerimientos exigidos por Banco Central Europeo. La ratio de créditos sobre depósitos se sitúa en el 91%.

El resultado antes de impuestos alcanzó los 358,8 millones de euros, un 3% más que en el ejercicio de 2015. Esta cifra permite elevar la rentabilidad del banco hasta el 9,7%, "una de las tasas más elevadas del sector".

El margen comercial recurrente, mientras, ha experimentado un incremento del 12% interanual, "pese a la fuerte caída del euríbor y a la no aplicación de cláusulas suelo en la cartera de préstamos hipotecarios desde mayo de 2013".

El aumento del volumen de inversión crediticia y el efecto precios, con un mayor margen en las formalizaciones, han sido, para Abanca, "determinantes" en el crecimiento del resultado ordinario de la entidad motivado "en gran parte" por el 'mix' de producto de nueva producción orientado a micropymes, autónomos y comercios.

De este modo, asegura que supera los efectos de los bajos tipos de interés y de los bonos 'Sareb' y en 2017 espera registrar una variación positiva en esta línea.

La comercialización de productos y servicios de valor añadido ha posibilitado un aumento en los ingresos por servicios de un 5,9%, hasta los 152 millones.

Los gastos de explotación, según indica, se han reducido un 11,9% y este ahorro ha supuesto una mejora de la productividad, que crece un 6%.

La entidad ha incrementado un 3,8% el volumen del crédito y gana 12 puntos básicos de cuota de mercado en el ámbito estatal. En Galicia, el banco gestiona más del 30% del crédito y más del 41% de los depósitos.

El volumen financiado en 2016 supera los 13.000 millones, un 13,5% más que en 2015, y las 'pymes' y autónomos son los principales destinatarios. La entidad ha incrementado un 27% la nueva financiación de circulante para empresas, con más de 3.000 millones concedidos.

La captación de recursos también ha experimentado un avance del 4,5%. El incremento en los depósitos ha sido del 3,3%, con un aumento del 18,6% en saldos a la vista.

El patrimonio en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro ha crecido un 12,2%, hasta situarse en 4.797 millones, y las ventas de seguros han crecido un 33,3%.