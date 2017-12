(Amp.) Báñez dice a separatistas que "hay que ir en la misma dirección" para no truncar la creación de empleo

"La garantía de los pensionistas se escribe con la 'e' de empleo y de España"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, le ha trasladado al senador del grupo parlamentario de Esquerra Republicana Joaquim Ayats que "la garantía de las pensiones se escribe con la 'e' de empleo y de España, porque el empleo es la gran prioridad para el pago de las pensiones", después de este haya afirmado que quedándose Cataluña en España "no estaban aseguradas las pensiones de los catalanes".

"Seguimos pensando que no han priorizado las pensiones. Esta es la realidad y tranquilidad no tenemos ninguna, ya que subiendo las pensiones solo un 0,25% cuando la inflación es del 1,5%, no se garantiza la capacidad adquisitiva", ha añadido Ayats.