(Amp.) Inspectores culpan de la crisis a gestores de cajas y auditoras y destacan errores del Banco de España

El secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, José Antonio Delgado Manzanares, ha responsabilizado de la crisis financiera a los gestores de las cajas de ahorro y a las firmas auditoras, entre otros, al tiempo que ha subrayado los errores cometidos por su propia institución.

En opinión de Delgado, estos gestores deberían quedar "expresamente inhabilitados" para ejercer cargos en una entidad de crédito. "No entendemos que se haya dejado a la vía penal sin que se hayan incoado expedientes en la vía administrativa", ha dicho.

Por otra parte, ha señalado que los Sistemas Institucional de Protección (SIP) estaban mal diseñados desde el inicio, dado que "los problemas de las entidades crecen geométricamente, mientras que las sinergias lo hacen linealmente". Según ha dicho, si se fusionan entidades con problemas no es posible que den lugar a otra sin problemas.

Delgado ha criticado que los equipos de inspección "no llevaron a cabo revisiones completas" de las entidades que participaron en los procesos de fusión, así como que en la integración de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) y en la crisis de Popular tampoco se ha requerido la realización de un informe de inspección.

En su opinión, el error más relevante del Banco de España fue la autorización en 2010 de la comisión ejecutiva a las cajas participantes en fusiones a través de los SIP de que aflorasen una parte de las pérdidas latentes de su cartera crediticia mediante un cargo a reservas y no mediante una cuenta de pérdidas y ganancias.

"Es el ejemplo más relevante porque sin esta autorización todas las cajas habrían declarado pérdidas millonarias" y los procesos de fusión "no podrían haberse llevado a cabo", según Delgado, que ha añadido que "no hubiera habido más remedio que reconocer esta situación de vulnerabilidad e intervenirlas". En el caso de Bankia, esta decisión permitió cargar a reservas 450 millones de euros, de los que 110 millones de euros correspondían al pago de bonus de los directivos, según ha dicho.

Preguntado sobre por qué no actuó el Banco de España teniendo todas las herramientas, Delgado ha señalado que no puede evaluar si eso conlleva una responsabilidad, pero ha apuntado que "había herramientas y no se actuó".