(Amp) De la Serna ve "imposibles" las pretensiones de los estibadores, pero espera un acuerdo esta semana

El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, considera "imposibles" las condiciones de la contraoferta de los estibadores, pues asegura que la Comisión Europea no permitiría su aplicación, y ha emplazado a patronal y sindicatos a aceptar la propuesta del Gobierno, que tilda de "extraordinariamente generosa y ambiciosa".

En declaraciones en el Congreso, De la Serna ha comentado que la Comisión Europea ya ha dejado claro que no acepta las condiciones relativas a refrendar por ley el cumplimiento del acuerdo, a los centros portuarios de empleo y a la restricción del acceso a la formación para el empleo, por lo que ve "inexplicable" que los estibadores hayan vuelto a incluirlos en su propuesta.

En todo caso, ha asegurado que la oferta del Gobierno es "extraordinariamente ambiciosa y generosa" y que "no hay ningún sector que tenga una oferta" como ésa, por lo que ha apelado a la responsabilidad de patronal y sindicatos para firmar un acuerdo este mismo jueves.

"El tiempo se agota, es necesario que se den pasos firmes", ha dicho De la Serna, que ha recalcado que llegar a un acuerdo "es una responsabilidad de los dos; de sindicatos y de empresarios".

NO PUEDEN SUBROGAR POR LEY; EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SÍ

En concreto, De la Serna ha insistido que recoger por ley la subrogación de los puestos de trabajo es una condición "que la Comisión Europea no permite". "Todo el mundo sabe que incumple la sentencia. Aunque quisiéramos, no podemos porque la Comisión no permite que se obligue a las empresas a contratar a los trabajadores por ley", ha aseverado.

"Ahora bien, si la subrogación quieren las empresas y los trabajadores firmarla, lo pueden hacer el jueves sin ningún tipo de restricción ni problema, porque sí se puede hacer en el marco de la negociación colectiva", ha abundado. "El jueves lo firman entre sindicatos y patronal y se acabó el problema. Lo que saben es que no hay posibilidad que esto se obligue por ley", ha apostillado.

NO PUEDE HABER UN RÉGIMEN ESPECÍFICO

Respecto a los Centros Portuarios de Empleo, el ministro ha explicado que no cabe la posibilidad, dentro de las exigencias de las instituciones europeas, de recoger un régimen específico. "De forma explícita nos ha dicho que no puede diferenciarse en ningún caso de lo que es una ETT (Empresa de Trabajo Temporal). Y esto lo tienen por escrito patronal y sindicatos", ha asegurado.

Por último, el ministro ha explicado que la contraoferta presentada por los sindicatos incluía también cuestiones referidas a formación incompatibles con las directrices de la Comisión.

"A falta de revisión de los servicios jurídicos del Gobierno, se vuelve a plantear en términos de restricción, de control del acceso, de volver a limitar la capacidad que tienen las empresas", algo, ha insistido, "reiteradamente denegado por al Comisión Europea".

DE LA SERNA DUDA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES

De la Serna cree "inexplicable" que estas cuestiones "se vuelvan a plantear" en la negociación pues, ha sentenciado, los sindicatos "ya saben desde hace muchísimos meses que la Comisión tiene una posición muy clara".

En este sentido, ha remarcado que ve posible el acuerdo, aunque ha puesto en duda la voluntad de las partes por alcanzarlo. "Creo, sinceramente, que el jueves puede alcanzarse un acuerdo si se quiere. Ahora bien, si no se quiere, lo que no puede es estar el país pendiente de que unos quieran o no llegar a un acuerdo", ha afirmado.