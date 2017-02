(Amp) Telepizza gana 10,7 millones en 2016, frente a pérdidas de un año antes, y repartirá dividendo

Apuesta por la internacionalización como palanca de crecimiento

Telepizza logró un resultado consolidado de 10,7 millones de euros en 2016, frente a las pérdidas de 1,1 millones de euros de un año antes, según ha informado este martes la compañía, que ha anunciado además su intención de repartir dividendo con cargo a los resultados de 2017.

El grupo, que cierra 2016 con 1.389 tiendas en 20 países, ha subrayado que el pasado año ha sido el mejor ejercicio en crecimiento de ventas desde 2007, hasta alcanzar los 517 millones, lo que se traduce en un crecimiento del 7% a moneda constante en las ventas totales de las geografías 'core'.

"Estamos muy satisfechos con los resultados, porque supone el tope de ventas de Telepizza, una cifra histórica, ya que es el mayor crecimiento de la última década", ha asegurado el consejero delegado y presidente ejecutivo de Telepizza, Pablo Juantegui, durante la presentación de los resultados.

La venta a domicilio, que supuso el 60% de las ventas cadena de España en este ejercicio (335,2 millones de euros), sigue creciendo "fuertemente", con un aumento del 9,5% interanual y con incrementos de cuota de mercado para Telepizza en este canal, impulsada por la venta digital, que creció a un ritmo de un 22,5% interanual, y que ya ha supuesto el 40% de las ventas en 'delivery' en enero de 2017.

El consejero delegado ha reiterado que la internacionalización, junto a la digitalización y la innovación serán las principales palancas de crecimiento de la compañía para los próximos años.

La actividad internacional registró un gran crecimiento en 2016, al cerrar con ventas de 182 millones de euros, lo que representa un 35% sobre el total de ventas cadena del grupo, destacando el buen comportamiento de Chile y Portugal, que han crecido a doble dígito.

De esta forma, Telepizza ya está presente en 20 países, a los que sumó recientemente Suiza, donde acaba de entrar tras adquirir la marca 'Pizza Blitz' y no descarta entrar en nuevos mercados. "Hoy estamos por encima de las 1.400 tiendas, de las cuales 33% son propias y el resto franquiciadas", ha señalado.

"Seguimos mirando potenciales oportunidades en el centro de Europa, donde podemos servir desde las fábricas de España y Polonia, con la que se cubre la totalidad de Europa, y también estudiamos más acuerdos máster franquicias como tenemos en Irán, Angola o Arabía Saudí", ha señalado, al tiempo que se ha congratulado de la apertura de los primeros locales en Reino Unido a lo largo de este año, donde han desarrollado un modelo de tienda diferente y con una gama de productos que esté acorde con los gustos de cada país.

MANTENDRÁ PRECIOS PESE A LA INFLACIÓN

Telepizza seguirá invirtiendo este año en la expansión de la compañía y el beneficio para sus accionistas, bajo unas buenas perspectivas de crecimiento en toda la red.

Así, la compañía espera un incremento de entre un 4% y un 6% de las ventas cadena en España y de entre un 9 a un 11% en el área internacional (ventas cadena en países 'core') para 2017, mientras que prevé que el Ebitda se sitúe por debajo de la tasa de crecimiento de la venta en España.

El consejero delegado ha subrayado también que la inflación en las materias primas les hará no crecer tanto como esperaban, sobre todo por el queso, y ha señalado que la compañía asumirá el incremento de los costes. "No se lo vamos a pasar ni al consumidor ni a los franquiciados, porque en España aún se es sensible al precio", ha indicado.

PREVÉ AUMENTAR EL DIVIDENDO EN EL FUTURO

La compañía ha anunciado su intención de reparto de dividendo con cargo al resultado de 2017, estableciendo un rango de 'Pay Out' de entre el 15% y el 20% sobre el resultado del ejercicio, en el que se proyecta un beneficio por acción (BPA) ajustado de entre 0,30 y 0,35 euros.

"Cuando salimos a Bolsa dijimos que no lo haríamos en los tres primeros años para utilizar la caja para hacer crecer al grupo. Pero con la generación de caja de 2016 y la de 2017 tendremos suficiente para seguir invirtiendo y pagar un dividendo. Estudiaremos a futuro el ir aumentándolo", ha señalado Juantegui.

El consejero delegado ha reconocido que para la firma es "un hito importante" su regreso a la Bolsa. "La Bolsa le ha dado mucho a Telepizza y estamos en una situación saludable que nos permite enfocarnos en invertir en el negocio y crecer lo más rápido posible. Pensamos que la compañía vale más de lo que está valorada, pero trabajamos día a día sin mirar la cotización", ha subrayado.